Жесткую позицию Мединского на переговорах в Женеве объяснили

Жесткая переговорная позиция помощника президента России Владимира Путина Владимира Мединского является вполне оправданной в случае с Киевом. Об этом заявил ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин, передает «Газета.Ru».

Политолог прокомментировал публикации СМИ о том, что переговоры по Украине в Женеве зашли в тупик из-за твердой позиции главы российской делегации.

«Если господин Мединский и занимает жесткую позицию на переговорах, то я считаю, что это вполне обосновано. Мы неоднократно наблюдали, как украинская сторона срывала переговоры и будет пытаться сделать это вновь, если не проявить стойкость», — добавил он.

По его мнению, представители Украины на переговорах в Женеве вновь продемонстрировали, что Киев не заинтересован в заключении мира. Блохин отметил, что переговоры с Украиной всегда напоминали борьбу, поэтому эта встреча не стала исключением.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первый день переговоров в Женеве прошел непросто. Он также поблагодарил представителей США за «внимание к деталям и терпение в разговорах с имеющимися представителями России».