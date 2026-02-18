Власти Украины бросают жителей страны на заклание "западно-либеральному Минотавру". Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, отношения Киева с его западными партнерами напоминают истории о Минотавре из древнегреческой мифологии. В них люди, пытаясь задобрить чудовище, отводили ему на заклание самых красивых и ярких женщин.

"У меня такое впечатление, что киевский режим действительно своих граждан этому страшному западно-либеральному Минотавру или ультралиберальному Минотавру должен приводить. Вот этих вот людей — украинцев, жителей Украины", — отметила дипломат.

В ноябре 2025 года председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в ходе беседы с журналистами РИА Новости выразил уверенность, что западные кураторы Украины заинтересованы в том, чтобы она оставалась антироссийским плацдармом. Как он сказал, зарубежные партнеры Киева диктуют эту волю главе государства Владимиру Зеленскому.