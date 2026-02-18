Захарова высказалась о переговорах по Украине в Женеве

Любой шаг, который может привести к урегулированию вооруженного конфликта между Москвой и Киевом, имеет большое значение. Соответствующим образом проходящие в Женеве переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине прокомментировала в эфире радио «Спутник» официальный спикер МИД России Мария Захарова.

Любой шаг, который может привести к урегулированию ситуации, имеет большое значение, поделилась своей точкой зрения представитель российского внешнеполитического ведомства.

Переговоры по Украине в трехстороннем формате, проходящие в Женеве 17 и 18 февраля, завершились. Первый раунд контактов делегаций Российской Федерации, Соединенных Штатов и Украины продолжался шесть часов, второй продлился два часа.

В западных СМИ писали о том, что трехсторонние переговоры по Украине в Женеве могли «застопориться».