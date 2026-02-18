Мединский оценил переговоры в Женеве

Трёхсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Женеве были тяжёлыми, но деловыми, во второй день они продолжались около двух часов, заявил журналистам глава делегации России, помощник российского президента Владимир Мединский.

«Переговоры шли... очень долго вчера, в разных форматах... сегодня около двух часов. Они были тяжёлыми, но деловыми», — сказал Мединский.

Трёхсторонние переговоры по Украине с участием российской, американской и украинской делегаций в Женеве завершились.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что по ходу переговоров в Женеве идут прямые доклады президенту Владимиру Путину.