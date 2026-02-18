Мединский сделал заявление после переговоров в Женеве

Трехсторонние переговоры в Женеве по Украине с участием представителей России, США и Украины были тяжелыми, но деловыми. Об этом заявил журналистам глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский по итогам двухдневных переговоров в Женеве.

"Как вы знаете, переговоры шли два дня, очень долго вчера, в разных форматах, вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми", - подчеркнул Мединский.

Помощник президента РФ также сообщил, что в ближайшее время состоится следующая встреча.

СМИ рассказали, кто пригласил европейские делегации в Женеву

17-18 февраля в Женеве проходили переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Американская сторона была представлена спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, как сообщил телеканал CNN, на переговорах присутствовали министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах по украинскому урегулированию.