Посольство России добивается встречи с задержанным в Швеции гражданином

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев сообщил, что дипломатическое представительство поддерживает связь с соотечественником, задержанным местными властями по запросу Соединённых Штатов, и настаивает на проведении консульской встречи.

Комментарий главы дипмиссии приводит РИА Новости.

Ранее шведский телеканал TV4 распространил информацию о действиях полиции безопасности, которая задержала гражданина России. Мужчина был объявлен в международный розыск по подозрению в нарушении американских санкций, и Вашингтон требует его экстрадиции.

Сергей Беляев подтвердил, что дипломаты активно занимаются ситуацией.

«Мы находимся в контакте с задержанным россиянином и его родственниками, добиваемся от шведских властей встречи с ним наших консульских сотрудников», — заявил посол.

По его словам, вопросу защиты прав гражданина уделяется особое внимание.

«Оказание ему необходимого содействия у нас на приоритетном контроле», — резюмировал дипломат.

Ранее сообщалось, что Россия направила ФРГ ноту в связи с задержанием россиянина Сурена Абаджана, которого обвинили в поставке гуманитарных грузов в Донбасс.