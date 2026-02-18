Песков ответил на вопрос о скорой блокировке Телеграма

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать, насколько верна информация о том, что мессенджер Телеграмм доживает последние недели и будет окончательно заблокирован с 1 апреля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что Кремль не занимается блокировками «ни Телеграма, ни других мессенджеров».

«Этим занимается Роскомнадзор», — напомнил он.

Ранее в Кремле говорили, что ограничения в работе мессенджера связаны с отказом следовать требованиям законодательства РФ, однако выступали за сохранение конкуренции цифровых платформ.

В РКН ответили, возможны ли утечки данных на фоне замедления Telegram

Глава Минцифры Максут Шадаев в среду провёл закрытую встречу с депутатами Госдумы, на которой, по всей видимости, дал понять, что ведомство ведет переговоры с Павлом Дуровым о сохранении работы мессенджера в приемлемом для обеих сторон формате.