МИД РФ опроверг доклад спецслужб Норвегии о якобы угрозе России

Власти Норвегии, продвигая идею о якобы "угрозе" со стороны Российской Федерации, пытаются оправдать расходы на милитаризацию. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя доклад норвежских спецслужб о "российской угрозе".

Дипломат подчеркнула, что активно развивающееся в Арктике сотрудничество России с иностранными государствами, в том числе с внерегиональными партнерами, не направлено против других стран.

По словам Захаровой, Россия видит, что страны НАТО продолжают шаг за шагом наращивать свое военное присутствие в Арктике. Она подчеркнула, что попытки перекладывания на РФ ответственности за провоцирование напряженности в регионе беспочвенны, страна имеет право развивать арктическую зону.

Представитель МИД напомнила, что расположенная за Полярным кругом инфраструктура России, включая военную, существует уже давно, она соразмерна складывающейся обстановке.