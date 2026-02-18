Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков допустил раскол делегации Украины на переговорах в Женеве. По мнению парламентария, подобная тенденция подтвердит отсутствие единства у нынешних киевских властей, передает NEWS.ru.

По мнению депутата, информация о том, что делегация Украины разделилась на два лагеря, может служить и приманкой для Запада. Также Новиков предположил, что сообщения о разногласиях в команде президента Украины Владимира Зеленского могут быть частью информационной кампании.

«Есть понимание, в том числе и у целого ряда западных кураторов Киева, что бесконечная демонстрация недоговороспособности команды Зеленского приносит все больше и больше ущерба и ему, и интересам сохранения его режима. И Запад несет репутационные издержки, по крайней мере Евросоюз», — объяснил парламентарий.

До этого помощник президента Владимира Путина и глава российской делегации в Женеве Владимир Мединский дал оценку прошедшему раунду переговоров. По его мнению, российско-украинские переговоры в Швейцарии прошли тяжело, но продуктивно.