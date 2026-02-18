В Кремле высказались по поводу санкций Зеленского против Лукашенко

Официальный пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу введенных Украиной санкций против главы Белоруссии Александра Лукашенко. Он предложил обсудить данную тему с представителями украинских властей.

"Здесь затрудняюсь комментировать. Надо представителям киевского режима адресовать вопрос", - заявил представитель Кремля на брифинге с журналистами.

«За это будут особые последствия»: Зеленский ввел санкции против Лукашенко

Президент Украины Владимир Зеленский 18 февраля сообщил в своем Telegram-канале о введении санкций против Александра Лукашенко. Причиной ограничительных мер, по словам украинского лидера, стало сотрудничество Минска с Москвой. Зеленский особо подчеркнул, что Белоруссия разрешила России размещение ракетного комплекса "Орешник" и ретрансляторов для управления ударными беспилотниками на своей территории, что, как он утверждает, расширило возможности российских войск для нанесения ударов по северным регионам Украины. Помимо этого, украинский президент заявил о якобы имевших место поставках техники, оборудования и компонентов для российской армии со стороны более чем трех тысяч белорусских предприятий.