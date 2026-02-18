В России отреагировали на заявление Эстонии о ядерном оружии НАТО в стране

Россия еще тщательнее прицелится в случае размещения ядерного оружия НАТО на территории Эстонии, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией на сообщения о возможности такого сценария он поделился с «Лентой.ру».

Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что власти республики не исключают размещения ядерного оружия на территории страны, если такое решение будет принято в рамках НАТО.

«Во-первых, я думаю, что у министра иностранных дел Эстонии мания величия, потому что он говорит "если решат в НАТО, попросят нас" и так далее. Никто их просить не будет. Надо будет воткнуть туда ядерное оружие, воткнут. Так что ему надо как-то все-таки реально взвешивать свои возможности и значимость на международной арене, даже будучи членом НАТО. Они как расходный материал, и для того и нужны, чтобы погибнуть первыми, например», — обозначил депутат.

Во-вторых, считает парламентарий, прибалты встрепенулись, потому что их стали забывать в диалогах на международной арене.

Глава МИД Эстонии допустил размещение ядерного оружия НАТО в стране

«Как отреагируем? Мы прицелимся в случае чего еще тщательнее, потому что, так сказать, должны же будут наши ракетчики показать свой класс, и уничтожим весь этот боезапас до того, как его соберутся использовать», — заключил политик.

До этого Цахкна заявил, что Эстония захотела изъять замороженные частные российские активы и совместно с Украиной готовит соответствующие шаги.