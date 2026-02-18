На Мюнхенской конференции по безопасности европейские вассалы в ролевых играх с США соревновались в русофобской риторике. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Дипломат уточнила, что европейцы с горечью вспоминали «золотые» времена тесного партнерства с США, в то время как американцы призывали их «к работе над собой».

«Эти то ли европейски вассалы, то ли европейские рабы — не знаю, как они сами себя в этих ролевых играх видят — соревновались в русофобской риторике, вместо того, чтобы обсудить, как выйти из сложившийся ситуации», — сказала она.

По словам дипломата, выступления высокопоставленных европейских чиновников в ходе Мюнхенской конференции вновь подтвердили абсолютно агрессивную русофобию, нацистские тренды в их философии и идеологии.

Ранее Захарова посоветовала Евросоюзу изменить должность верховного представителя по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас или отказаться от дипломатии. Она отметила, что заявления Каллас оторваны от реальности.