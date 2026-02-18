Делегация России прибыла к месту переговоров по Украине в Женеве

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским прибыла в отель InterContinental для участия во втором дне переговоров по украинскому урегулированию в Женеве.

Переговоры возобновятся в Женеве 18 февраля в 11:00 мск.

По словам источника RT, переговоры по урегулированию на Украине в Женеве продолжатся в рамках военной и политической групп.

Накануне в Женеве завершились трёхсторонние переговоры по Украине. Они продлились шесть часов.

Источник RT в переговорной группе отметил, что диалог шёл в формате российско-американских, российско-украинских и российско-американско-украинских переговоров и был очень напряжённым.