Посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник задался вопросом, когда украинский лидер Владимир Зеленский в последний раз слышал жителей своей страны. Дипломат опубликовал пост с соответствующими рассуждениями в своем Telegram-канале.

"Чем больше информации об оторванности Зеленского от обычных украинцев, тем он чаще говорит про "мой народ": "мой народ" не примет, "мой народ" не захочет, "мой народ" не простит", — написал Мирошник.

Посол поинтересовался, когда украинский лидер "вообще видел и слышал "свой народ". Он предположил, что глава соседнего государства считает "своим народом" президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца.

"Но они точно не украинцы, я узнавал!" — подчеркнул дипломат.

17 февраля Зеленский в ходе интервью для издания Axios заявил, что Украина готова вести переговоры о выводе войск из Донбасса, только если Вооруженные силы России отступят на сопоставимое расстояние. По его словам, украинский народ якобы выступит против мирного соглашения, предполагающего односторонний вывод армии страны из Донбасса.