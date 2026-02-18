Польша оплатила "еще не все счета" супруги Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Марины Мнишек. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik,комментирую требование Варшавы репараций от Москвы.

"Мы тут еще являемся их кредиторами, держим, так сказать, векселя тут ими не оплаченные", - съязвила дипломат.

17 февраля издание Financial Times писало, что Польша готовит иск о "репарациях" против России за последствия "советского господства".

Авторы публикации напоминают, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за преступления времен Второй мировой войны. Бартош Гондек, директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать "исторические преступления России", сказал, что новое расследование будет гораздо более масштабным, поскольку "советское господство" в Польше длилось более 40 лет.