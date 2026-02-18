Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Мюнхенскую конференцию по безопасности «говорильней», на которой западные политики годами продвигают одни и те же идеи. Об этом сообщает РИА Новости.

Мюнхенская конференция по безопасности прошла 13-15 февраля 2026 года. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили на конференции с речами, в которых попытались наметить новый, независимый путь для европейских стран, одновременно стараясь сохранить союз с Вашингтоном.

Госсекретарь США Марко Рубио занял примирительную позицию, но подчеркнул намерение Америки при Дональде Трампе «обновить» мировой порядок. По его словам, Штаты готовы сделать это в одиночку, если потребуется, но «предпочитают и надеются сделать это вместе со своими европейскими друзьями».

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что США не могут действовать в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что исключение европейских союзников из переговоров по Украине «наносит ущерб западному альянсу и укрепляет его противников».

«Это уже не просто говорильня, это нужная говорильня, они [западные политики - прим.ред] раскрываются, многое о себе рассказывают», - так Захарова высказалась о конференции.

Она отметила, что уже давно не следит за мероприятием пристально, так как оно «не про решения». По мнению Захаровой, из года в год на конференции реализуется одна и та же концепция.

США заставили ЕС и Украину выпить «горькое лекарство» в Мюнхене

«Есть одно государство на планете Земля, которое, с их точки зрения, выступает источником нестабильности», - отметила представитель МИД.

Захарова добавила, что некоторые страны смотрят на Россию «с вдохновением, с надеждой», но для других РФ «действительно является поводом их нестабильного состояния».