В МИД РФ прокомментировали прошедшие в Женеве переговоры

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в в эфире радио Sputnik прокомментировала состоявшиеся в Женеве переговоры по украинскому конфликту.

По словам Захаровой, Россия много раз доказывала, что хочет мира.

«Если мы понимаем, что мы все действительно хотим мира, и Россия это доказывала много раз, и мы понимаем, что с той стороны реально кто не хочет мира, бесконечно заявляет о том, что переговоры не нужны под разными предлогами <...> неужели мы имеем право, не ценить те возможности для переговоров, которые есть?» — отметила она.

18 февраля спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Россия и Украина достигли существенного прогресса в переговорах в Женеве.

СМИ: переговоры в Женеве «зашли в тупик»

17 февраля в Женеве состоялся новый раунд переговоров делегаций США, Украины и России по мирному урегулированию. Встреча продолжалась четыре с половиной часа. Переговоры продолжатся 18 февраля.

По информации The Economist, перед переговорами украинская делегация раскололась из-за вопроса заключения мирного договора.

Одно крыло считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, меньше заинтересовано в этом.