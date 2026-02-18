Клинтон взбесилась из-за отношения Трампа к Путину

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон перебила журналиста BBC Джессику Паркер словами о том, что президент Дональд Трамп «никогда не критиковал Владимира Путина». Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Дональд Трамп никогда не критиковал Путина», — резко ответила Клинтон. Ее слова передает издание Ijr.

Ранее Трамп неоднократно вступал в конфликты с представителями СМИ. Он обвинял во лжи журналистку CNN из-за отсутствия улыбки, заявляя о низких рейтингах телеканала и оскорблял репортеров за неудобные вопросы, в том числе по делу Эпштейна, а также выводил прессу с совместных мероприятий, ссылаясь на рабочие причины.