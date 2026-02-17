Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отказался комментировать итоги переговоров с США перед отъездом из Женевы.

Его слова передает РИА Новости.

«Извините, мы ничего не комментируем», — ответил он на соответствующий вопрос.

С 17 по 18 февраля в Женеве проходит новый раунд переговоров России и Украины. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.

Ранее сообщалось, что первый день трехсторонних переговоров по Украине в Женеве был очень напряженным. По словам источника в российской переговорной группе, диалог длился более шести часов.