Еще одна страна заговорила об угрозе со стороны России

Посольство РФ в Ирландии заявило о том, что идея об угрозе со стороны России набирает силу в Дублине. Об этом посольство сообщило в своем Telegram-канале.

Как рассказали дипломаты, эти нарративы используют как предлог для милитаризации Ирландии. При этом, посольство добавляет, что ранее Россия никогда не угрожала Ирландии, а любые заявления об обратном являются ложью.

Кроме того, в посольстве прокомментировали слова министра обороны Ирландии Хелен Макэнти, которая заявила о том, что Дублин может начать захватывать российские грузовые суда. Такие заявления дипломаты назвали беспрецедентными и неприемлемыми.

«Министр ирландского правительства угрожает российским гражданским судам незаконными враждебными действиями. Мы надеемся, что она в курсе, что согласно международному морскому праву такие действия являются актом пиратства и несут самые серьезные последствия», — сообщили в посольстве.

Ранее в МИД России раскритиковали Ирландию из-за поддержки Украины.