Переговоры в Женеве: что известно к этому часу

17 февраля в Женеве завершились трехсторонние переговоры по ситуации на Украине. Мы собрали самое важное из того, что известно об этой встрече.

Переговоры по Украине длились около 6 часов. Ожидается, что они продолжатся утром 18 февраля. Как сообщили СМИ, разговор был «очень напряженным», а в украинской делегации назрел раскол.

Как рассказал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис, который присутствовал на открытии переговоров, встреча была посвящена диалогу и деэскалации конфликта. В СМИ добавили, что дипломаты обсуждали «большие темы и компромиссы».

«На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Мы работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир», — заявил глава СНБО Украины Рустем Умеров.

Отмечается, что делегации России и Украины общались на русском языке. При этом, украинская делегация разделилась на две группы — одну из них возглавил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Он считает, что лучшим исходом для Украины будет скорейшее подписание сделки под руководством США. Члены другой группы настроены более осторожно.

Помимо представителей России, Украины и США, в Женеве присутствуют представители стран Европы — советники по нацбезопасности из Франции, Германии, Италии и Великобритании. Они следят за ходом переговоров. Ожидается, что по итогу встречи они проведут отдельные переговоры с Украиной и США.