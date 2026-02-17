Делегации направят в столицы доклады о переговорах в Женеве

В Женеве завершился первый день переговоров по Украине с участием представителей России, США и Украины. Они прошли в закрытом формате и продолжались около шести часов. Встречи носили как двусторонний, так и трехсторонний характер.

Обсуждения прошли в формате российско-американских, российско-украинских, и российско-американско-украинских переговоров. Подчеркивается, что беседы были очень напряженными.

По итогам дня делегации подготовят доклады о текущем состоянии переговоров и направят их в столицы. При этом официальных заявлений для прессы сделано не было.

Украинская переговорная группа первой покинула отель InterContinental, вслед за ней последовала российская делегация.

Представители Италии, Германии, Франции и Британии также прибыли в Женеву и предприняли попытки "прощупать почву", рассчитывая присоединиться к консультациям. Однако за стол переговоров их не допустили. Сообщалось, что советники по национальной безопасности намерены провести переговоры с американской и украинской делегацией на полях встречи в Женеве.

Советник офиса Зеленского Сергей Лещенко отметил, что советники по вопросам безопасности находились в постоянной связи с украинской делегацией.

Наиболее активно себя проявила британская делегация во главе с советником по вопросам национальной безопасности премьер-министра Кира Стармера Джонатаном Пауэллом, которая всячески пыталась узнать о ходе переговоров.

Завтра стороны продолжат дискуссии, по их итогам ожидается заявление главы российской делегации Владимира Мединского.

17-18 февраля в Женеве проходят переговоры по Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В ее состав также вошли начальник ГРУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра иностранных дел Михаил Галузин.

Американская сторона представлена спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, как сообщил телеканал CNN, на переговорах присутствуют министр сухопутных войск США Дэниел Дрисколл и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.