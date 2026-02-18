Польше не стоит надеяться на получение "мифических халявных репараций" от России. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Новости.

"Варшава цинично замышляет получить мифические халявные репарации от России. Но лучше им успокоиться. Лучшим консультантом по этим вопросам для поляков в России является Иван Сусанин", – заявил Ивлев.

По словам депутата, поляки "забыли", что проживают на территориях, полученных благодаря Иосифу Сталину после победы в Великой Отечественной войне, однако оказались неспособны создать развитую экономику, науку и культуру за 35 лет после распада СССР и прекращения советской поддержки.

"Москва построила в Польше авиазаводы, металлургические комбинаты, порты, стадионы, жилые комплексы, научные учреждения, давала кредиты, поставляла энергоносители, оборудование, создала миллионы рабочих мест", – напомнил Ивлев.

17 февраля газета Financial Times сообщила о подготовке Польшей иска против России, требующего выплаты компенсаций за "последствия советского господства". Москва неоднократно называла подобные претензии проявлением оголтелой русофобии и политического экстремизма.