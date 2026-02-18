$76.7490.87

Песков подтвердил готовность России принять обогащённый уран из Ирана

RT на русскомиещё 2

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил о предложении Москвы разместить на своей территории излишки ядерного топлива из Ирана.

Песков подтвердил готовность России принять обогащенный уран из Ирана
© РИА Новости

В ходе общения с журналистами Дмитрию Пескову задали вопрос о том, как Москва оценивает предложение США передать иранский уран под американский контроль для хранения на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь отметил, что у российской стороны есть своё решение этого вопроса.

«У нас была инициатива, мы заявляли о нашей готовности принять обогащённый уран, об этом речь шла», — сказал Песков.

Ранее издание The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники сообщило, что Иранское руководство готово отправить часть своих запасов высокообогащённого урана третьей стороне, например России.