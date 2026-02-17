Появление делегаций из ЕС в Женеве объяснили прогрессом в переговорах

Появление на трехсторонних переговорах России, США и Украины в Женеве делегаций из стран Евросоюза (ЕС) может означать прогресс в мирном процессе. Об этом в Telegram заявил депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Это дает надежду, что появился предмет для консультаций с нашими партнерами после завершения сегодняшних переговоров (...). Я бы предположил, что речь может идти о гарантиях безопасности», — объяснил парламентарий.

Он выразил уверенность, что гарантии безопасности можно обсудить перед окончательным решением по вопросу территорий.

Ранее стало известно, что украинская делегация рассчитывает на встречу с представителями Великобритании, Франции и ФРГ после окончания переговоров с Россией в Женеве. Что именно будут обсуждать дипломаты, не уточняется.