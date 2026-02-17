В США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине

Уступки, которых США удалось добиться от европейцев и украинцев в ходе переговоров, впечатляют. Об этом заявил бывший посол США в Польше Дэниел Фрид, передает CNN.

«Пока что результаты впечатляют в отношении украинцев и европейцев [с позиции уступок, которых Вашингтону удалось добиться], и не впечатляют в отношении россиян, которые ничего не уступили», — отметил дипломат, не уточнив, о каких уступках идет речь.

По его словам, очевидно, что делегация США, в которую входят спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, «наиболее эффективно использует свои дипломатические ресурсы».

17-18 февраля в Женеве проходит третий раунд переговоров делегаций США, России и Украины.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на встрече будет обсуждаться «более широкий спектр вопросов», чем ранее, включая, «главные вопросы, которые касаются и территорий». Ключевым территориальный вопрос на переговорах в Женеве назвал и президент Украины Владимир Зеленский.