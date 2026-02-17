NYT: в Киеве обеспокоены возвращением Мединского в состав российской делегации

В Киеве с тревогой восприняли возвращение помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве. Об этом пишет The New York Times.

«Появление Мединского... некоторые на Украине восприняли как тревожный сигнал», — говорится в статье.

Как отмечается, некоторым представителям Киева кажется, что из-за этого переговоры станут жёстче.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что делегацию России на очередном раунде трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Женеве возглавит Владимир Мединский.

Также он объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах по Украине в ОАЭ.