NYT: в Киеве обеспокоены возвращением Мединского в состав российской делегации
В Киеве с тревогой восприняли возвращение помощника президента России Владимира Мединского в состав делегации на переговорах в Женеве. Об этом пишет The New York Times.
«Появление Мединского... некоторые на Украине восприняли как тревожный сигнал», — говорится в статье.
Как отмечается, некоторым представителям Киева кажется, что из-за этого переговоры станут жёстче.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что делегацию России на очередном раунде трёхсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Женеве возглавит Владимир Мединский.
Также он объяснил, почему Мединский не участвовал в переговорах по Украине в ОАЭ.