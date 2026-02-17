Возвращение помощника президента России Владимира Мединского в состав переговорной группы в Женеве спровоцировало волну паники в высшем руководстве Украины. Как сообщает газета The New York Times, появление опытного политика за столом переговоров рассматривается западными аналитиками как сигнал к резкому ужесточению позиции Москвы.

На текущий момент закрытая встреча в швейцарском отеле продолжается более двух часов, проходя в обстановке строгой секретности и без доступа прессы.

«Само появление Мединского — бывшего министра культуры и историка по образованию... многие в Киеве восприняли как тревожный знак», — констатирует американское издание.

Обозреватели газеты подчеркивают, что представители украинской стороны ожидают перехода диалога в гораздо более жесткое русло. По информации западных СМИ, присутствие помощника президента РФ смещает акцент с обсуждения технических деталей фронта в сторону фундаментальных политических требований Кремля.

Пока в женевском отеле продолжаются дискуссии на русском и английском языках, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ждать сенсаций в первый же день. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что работа делегаций запланирована и на 18 февраля, поэтому «сегодня новостей ждать не стоит». В то же время секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил о намерении Киева поднять вопрос «энергетического перемирия».

Ранее эксперты уже указывали на скрытую подоплеку возвращения Мединского к переговорному процессу. Финское вещательное агентство Yle отмечало, что Москва намерена сделать упор на политических темах и зафиксировать преемственность своих требований, не уступая давлению западных столиц.