СМИ: Трамп затягивает голосование по новым санкциям против России

Дональд Трамп затягивает голосование по законопроекту об ужесточении санкций против российского энергосектора. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленных сенаторов-демократов.

Предлагаемые санкции предусматривают усиление давления на Москву на фоне возобновления переговоров России и Украины в Женеве.

Сенатор Ричард Блументаль заявил, что действующие санкции уже влияют на российскую нефтянку, но этого недостаточно. Он обещал вынести законопроект на голосование до конца сессии, но дальше всё упирается в позицию Белого дома.

«Мы ждем зеленого света, но он колеблется так, что у любого наблюдателя закружится голова», — цитирует Semafor Блументаля.

Сенатор Шелдон Уайтхаус отметил прогресс в борьбе с «теневым флотом» танкеров. По его словам, действия США у Венесуэлы показывают готовность военных задерживать такие суда.