СМИ: Трамп затягивает голосование по новым санкциям против России

Semafor: Трамп затягивает голосование по новым санкциям против России

Московский Комсомолец

Дональд Трамп затягивает голосование по законопроекту об ужесточении санкций против российского энергосектора. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на высокопоставленных сенаторов-демократов.

Предлагаемые санкции предусматривают усиление давления на Москву на фоне возобновления переговоров России и Украины в Женеве.

Сенатор Ричард Блументаль заявил, что действующие санкции уже влияют на российскую нефтянку, но этого недостаточно. Он обещал вынести законопроект на голосование до конца сессии, но дальше всё упирается в позицию Белого дома.

«Мы ждем зеленого света, но он колеблется так, что у любого наблюдателя закружится голова», — цитирует Semafor Блументаля.

Сенатор Шелдон Уайтхаус отметил прогресс в борьбе с «теневым флотом» танкеров. По его словам, действия США у Венесуэлы показывают готовность военных задерживать такие суда.