Спустя почти два десятилетия после исторического выступления президента России Владимира Путина в Мюнхене западные аналитики признают пугающую точность его геополитических прогнозов. Как сообщает хорватское издание Advance, текущая конференция по безопасности в феврале 2026 года проходит в атмосфере «нервной саморефлексии», вызванной окончательным крахом однополярного порядка.

По мнению автора материала Антуна Роши, тезисы 2007 года о расколе Запада, эрозии международного права и неминуемом усилении БРИКС сегодня стали свершившимся фактом.

«Предлагавшийся же после "холодной войны" однополярный мир тоже не состоялся», — напоминает хорватское СМИ ключевой постулат российского лидера.

Президент России подчеркивал, что концепция «одного хозяина» и одного центра силы губительна не только для всех участников системы, но и для самого суверена, так как разрушает его изнутри.

«Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации», — констатировал Путин еще 20 лет назад.

Сегодняшняя повестка европейских столиц фактически копирует российские тезисы о необходимости «стратегической автономии». Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявляют о необходимости ослабить зависимость от Вашингтона. Автор отмечает, что Европа, десятилетиями соглашавшаяся на роль «верного пса» при мировом полицейском, в 2026 году столкнулась с реальностью, где США больше не намерены гарантировать безопасность союзников на прежних условиях.

Хорватские журналисты резюмируют: история проходит переломный этап, на котором однополярность оказалась невозможной из-за отсутствия у США ресурсов и морального права на единоличное лидерство.