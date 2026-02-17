Переговоры России, США и Украины в Женеве длятся более часа

Трёхсторонние переговоры в Женеве по украинскому урегулированию продолжаются больше часа.

Ранее источник RT сообщил, что в Женеве начались трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского конфликта. Из зала, где стартовала встреча, появились первые кадры.

Переговоры в Женеве проходят на русском и английском языках.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ режиме.

Также представитель Кремля призвал не ждать немедленных новостей по итогам встречи России, США и Украины в Женеве.