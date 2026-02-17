В Госдуме захотели создать открытый реестр двух категорий преступников

В Госдуме захотели создать открытый реестр педофилов и насильников. О необходимости этого заявила глава нижней палаты парламента по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с NEWS.ru.

По ее мнению, перечень может быть создан по аналогии с реестром неплательщиков алиментов.

«В Минюсте, кстати, говорили, что любая публичность имеет хороший эффект воздействия на неплательщиков алиментов. Мне думается, что новый реестр — это давно назревшая необходимость», — подчеркнула депутат.

Останина считает, что все предложения, касающиеся наказания педофилов и расправ над детьми, упираются в слишком, по ее словам, гуманное для преступников этой категории законодательство. Парламентарий также отметила, что поддерживает идею смертной казни за преступления против несовершеннолетних.

Она пообещала поднять вопрос о создании реестра на отчете правительства перед депутатами, запланированном на 25 февраля.

Ранее реестр педофилов предложил создать депутат Госдумы Николай Новичков. По его словам, в такой перечень должен иметь возможность заглянуть каждый россиянин.