Стало известно, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве
Трехсторонние переговоры в Женеве идут на русском и английском языках, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта проходят в Женеве 17-18 февраля.
Журналисты попросили собеседника раскрыть детали встречи, в частности, рассказать, на каких языках идут переговоры.
«Русский и английский», — отметил источник.
Опубликованы первые кадры из зала переговоров в Женеве
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель российской делегации, сообщил, что переговоры в Стамбуле проходили на русском языке, переводчики не потребовались.