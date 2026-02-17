Стало известно, на каких языках идут переговоры по Украине в Женеве

Трехсторонние переговоры в Женеве идут на русском и английском языках, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Переговоры России, США и Украины по урегулированию конфликта проходят в Женеве 17-18 февраля.

Журналисты попросили собеседника раскрыть детали встречи, в частности, рассказать, на каких языках идут переговоры.

«Русский и английский», — отметил источник.

Опубликованы первые кадры из зала переговоров в Женеве

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, руководитель российской делегации, сообщил, что переговоры в Стамбуле проходили на русском языке, переводчики не потребовались.