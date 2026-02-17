Опубликованы первые кадры из зала переговоров в Женеве

В сети появились первые кадры из зала, где начались трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Один из снимков публикует RT.

На кадре в центре зала можно увидеть флаги трех стран — участниц переговоров. Это Россия, США и Украина. Четвертый флаг принимающей стороны — Швейцарии. Во главе стола сидит американская делегация, с правой стороны от нее расположилась украинская переговорная группа во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым, с левой — российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Медицинский.

Третий раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине стартовал в Женеве 17 февраля. Предыдущие два раза РФ, США и Украина встречались в ОАЭ. Встреча проходит в отеле InterContinental. До этого в МИД Швейцарии сообщали, что переговоры пройдут в закрытом для СМИ формате.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.