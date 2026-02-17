Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с Life.ru высказал мнение, что заявления Варшавы о намерении требовать репарации от Москвы могут обернуться для самой Польши утратой государственности и новым территориальным переделом.

Сенатор напомнил, что в свое время Уинстон Черчилль называл Польшу «гиеной Европы», поскольку она везде пытается что-то откусить, что-то подобрать, что-то украсть.

«А что говорить о репарациях? Пусть Польша вспомнит, в каком состоянии она была после окончания Второй мировой войны», — отметил собеседник издания.

Джабаров призвал поляков вспомнить, кто поднял их страну из руин, кто отстроил Варшаву, а также, кто подарил Польше огромные земли, которые раньше принадлежали Восточной Пруссии. Он указал, что Варшава может выдвигать любые претензии, но рано или поздно историческая справедливость должна восторжествовать.

Кроме того, сенатор обратил внимание на то, что Польша уже трижды попадала под раздел, но ей видимо хочется еще одного раздела страны. Собеседник издания допускает, что такой раздел рано или поздно закончится исчезновением польского государства, если оно будет так же себя вести, как сейчас.