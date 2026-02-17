Путин обсудит с Правительством проблемы первичного звена здравоохранения

Президент России Владимир Путин обсудит с Кабмином ход модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, пишет ТАСС.

"Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станут вопросы, связанные с ходом модернизации первичного звена здравоохранения", — говорится в сообщении.

В начале февраля мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали договор о сотрудничестве между городами, направленное на внедрение информационных технологий в амбулаторные медицинские учреждения Санкт-Петербурга.

По словам Собянина, единая московская информационная система развивалась последние 10 лет, а два года назад было подписано соглашение о внедрении ее в стационары Северной столицы. Мэр Москвы отметил, что в поликлиники обращается значительно больше людей, чем в стационары. Цифровизация этой отрасли крайне важна, ведь она позволит увеличить ее эффективность