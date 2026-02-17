Атака Вооруженных сил Украины на Севастополь является спланированной провокацией для их срыва. Так налет на фоне грядущей трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве объяснил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости.

По его словам, Киев пытается показать свою недоговороспособность. Парламентарий сравнил переговоры с удавкой, от которой Владимир Зеленский пытается всячески избавиться, пока она «не затянула ему шею и не сбросила с пьедестала власти».

«Поэтому он и идет на различного рода спланированные целенаправленные провокации, отдавая приказы наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам», — считает Белик.

Он добавил, что Зеленский «из кожи вон лезет», чтобы помешать переговорам, в то время как Россия стремится к справедливому и мирному урегулированию.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении за сутки над регионами 151 беспилотника Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, 50 дронов средства противовоздушной обороны сбили в акватории Черного моря, 38 — в Крыму, 29 — в Азовском море, 18 — в Краснодарском крае, 11 — в Калужской области, 4 — в Брянской и 1 — в Курской.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, город пережил одну из самых продолжительных атак ВСУ за последнее время. В результате взрыва одного из дронов пострадал девятилетний мальчик.