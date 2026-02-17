Госдума приняла закон о корректировке деятельности НКО

Госдума 17 февраля приняла закон о приведении законодательства об НКО в соответствие с Гражданским кодексом.

Законопроект направлен на устранение дублирующих норм и противоречий в девяти законодательных актах, регулирующих деятельность некоммерческих организаций. Документ приводит организационно-правовые формы НКО в соответствие с Гражданским кодексом РФ, уточняет положения об учредительных документах и устанавливает с 1 сентября 2026 года перечень информации, подлежащей размещению государственными и муниципальными учреждениями на официальных сайтах для обеспечения открытости их деятельности.

«Чтобы избежать разночтений, мы договорились, что в региональные органы Минюста, а также в некоммерческие организации будут направлены письма с разъяснениями, каким образом теперь эти нормы будут учитываться. Это серьезно снизит бюрократическую нагрузку на организации, и, что важно, переходный период будет плавным, то есть не нужно будет НКО бежать и перерегистрировать уставы. Они смогут это сделать при внесении первых изменений в них, и поэтому все организационно-правовые формы НКО будут в соответствии с Гражданским кодексом», — отметила председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

Она добавила, что закон разрабатывался по поручению президента РФ, в этом участвовали помимо депутатов, Минфин и Минюст, поступали предложения от Минэкономразвития, самих НКО, Московской патриархии, Торгово-промышленной палаты.

«Для самих НКО это означает снижение риска ошибок при регистрации и подготовке учредительных документов. Особо отмечу норму о размещении информации государственными учреждениями в интернете. Речь идет не об ужесточении контроля, а о создании единых стандартов открытости. Граждане должны понимать, чем занимается то или иное учреждение, как расходуются средства, какие услуги можно получить. С другой стороны, для учреждений устанавливаются четкие правила игры: они точно знают, что и где нужно публиковать», — прокомментировал член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования, но норма о раскрытии информации вступает в действие с 1 сентября 2026 года — у НКО будет достаточно времени, чтобы подготовиться.