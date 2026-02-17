Медведев высказался о приоритетах России
Зампред Совета безопасности России заявил, что приоритеты страны формируются из внешних и внутренних вызовов. Его высказывание приводит РИА Новости.
Экс-президент РФ выступил перед выпускниками курса «Основы российской государственности» — представителями ведущих российских компаний, которые входят в управленческое ядро государства.
Медведев также отметил, что при формировании приоритетов важно учитывать сложившуюся в стране социально-экономическую ситуацию.
До этого зампред Совбеза призвал пересмотреть все отношения России с другими государствами.
Тогда же Медведев выразил уверенность в том, что рано или поздно в Россию побегут «побегут все, кто проклинает нашу страну, президента, нас с вами».
Еще раньше политик подчеркнул, что спецоперация на Украине помогла России увидеть, кто друг, а кто — не очень.