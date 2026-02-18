В Госдуме предложили создать резерв для уборки снега

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выдвинул предложение сформировать "коммунальный резерв" — реестр россиян, которых можно будет оперативно привлекать к периодическим работам по уборке снега и других последствий непогоды. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на соответствующее обращение депутата, направленное зампреду правительства Марату Хуснуллину.

В документе указано, что на фоне участившихся в этот зимний сезон природных катаклизмов, таких как обильные снегопады и сильные ветра, был выявлен дефицит работников ЖКХ в большинстве регионов страны. Нилов предложил привлекать россиян по гражданско-правовым договорам для уборки снега во дворах, на пешеходных маршрутах, проездах и территориях социальных объектов в случаях, когда нагрузка резко увеличивается. Помимо этого, депутат призвал привлекать граждан к срочным аварийным работам при стихийных бедствиях.

В качестве участников "коммунального резерва" рассматриваются зарегистрированные безработные, самозанятые и те россияне, кто находится в поисках подработки. Также речь идет о несовершеннолетних — при условии соблюдения всех действующих законодательных ограничений.

Депутат просит изучить его предложение и подготовить рекомендации регионам для его реализации.

Член Общероссийского "Народного фронта", создатель и руководитель проекта "Дом-и-двор.РФ", эксперт ЖКХ Павел Степура до этого объяснил, что коммунальные службы обязаны убирать с пешеходных тротуаров снег сразу после того, как на дорогу выпало два сантиметра осадков. При этом, по его словам, уборка снега до асфальта должна производиться после того, как снегопад закончится.