В России назвали последствия разрыва отношений ЕС и США

Неравный альянс США и Европы, который длился много лет, может оборваться болезненным для Европы разрывом, обрушив архитектуру безопасности. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

"Многолетний мезальянс с США вот-вот может окончиться громким и болезненным разводом с большими экономическими потерями для европейских столиц, помноженными на обрушение архитектуры безопасности", - считает депутат.

По его мнению, к такой ситуации привело желание европейских политиков создать из России мнимую угрозу. Это "отбросило европейские элиты на обочину" переговорного процесса по Украине и мировой политики в целом, отметил Слуцкий.

9 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что европейские страны по непубличным каналам посылают сигналы о желании участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине. По его словам, европейцы таким образом хотят дать понять, что они тоже являются частью проблемы, частью процесса, и должны иметь место за столом переговоров.