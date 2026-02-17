Российская делегация прибыла на площадку переговоров по Украине в Женеве

Российская делегация во главе с помощником президента России Владимиром Мединским из Москвы прибыла в отель InterContinental в Женеве, где пройдут трёхсторонние переговоры.

Видео приезда делегации опубликовало агентство Ruptly.

Ранее Песков заявил, что переговоры по Украине в Женеве начнутся в ближайшие часы. Он также добавил, что они пройдут в закрытом для СМИ режиме.

Также представитель Кремля призвал не ждать немедленных новостей по итогам переговоров России, США и Украины в Женеве.