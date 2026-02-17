Заявление президента Украины Владимира Зеленского накануне переговоров в Женеве похожи на политическую шизофрению, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Зеленский сделал заявление перед началом трехсторонней встречи представителей России, США и Украины в Женеве. «Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на Россию», — написал он.

Сенатор отметил, что Украина исторически сама себе не принадлежит. Он назвал ее продуктом многих десятилетий тайных и открытых усилий Запада, которые сделали страну машиной действий против России.

Россию все побаиваются. Россию все недолюбливают за самостоятельность, за какой-то собственный здравый смысл. Поэтому Украина — это очень удобное орудие производства. Этим орудием производства и стала киевская хунта, которая сейчас руководит соседней нам страной. Здравый смысл заключается в том, чтобы заканчивать все это безобразие Григорий Карасин сенатор

По мнению политика, все заявления Зеленского накануне встреч делегаций похожи на политическую шизофрению. Он отметил, что нельзя выступать с подобного рода высказываниями перед переговорами, так как надо предоставить командам от сторон свободу выбора и не довлеть над ними.

«Надежда все-таки остается на то, что здравый смысл начнет пробивать себе дорогу. Наша делегация, как вы видите, никаких комментариев не дает. Она получила подробные четкие инструкции от президента страны и выехала к месту проведения переговоров. Давайте переговорным командам не будем мешать. Это обращение, прежде всего, к Зеленскому и некоторым наиболее зарвавшимся европейским политикам. Шанс есть продвинуться немножко вперед по пути здравого смысла. Давайте дадим шансу возможность реализоваться», — заключил собеседник «Ленты.ру».

До этого украинский президент озвучил приоритетную тему для Киева на переговорах. По его словам, таким вопросом являются гарантии безопасности. Трехсторонняя встреча начнется 17 февраля и пройдет в Женеве.