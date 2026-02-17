Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Польше на желание получить у России репарации за "советскую оккупацию".

Захарова предложила отправить полякам в качестве репараций ссылку на оперу "Иван Сусанин", сообщает РБК.

Сусанин - герой русского народа. Ценой своей жизни в 1613 году он спас царя Михаила Романова от отряда польско-литовских интервентов. Сусанин завел польских солдат в болото. Там он был замучен до смерти, но не выдал места убежища царя.

Ранее издание Financial Times сообщило, что Варшава намерена требовать от России выплаты репараций за "ущерб", якобы нанесенный во времена "оккупации" Советским Союзом. В Польше сформирована "группа историков", которые должны собрать "доказательства негативных последствий" и ущерба, который полякам как будто бы нанес СССР.

Польша решила взыскать с России средства за «советское господство»

В Москве регулярно отмечают попытки Варшавы переписать историю, а также обращают внимание на русофобские выпады со стороны Польши. Россия указывает, что польские претензии "лежат в области политических фантазий".