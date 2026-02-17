У Украины есть шанс на победу в нынешнем конфликте только в том случае, если она войдет в состав России.

Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

"Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации", - сказал Картаполов.

Так депутат прокомментировал слова президента Финляндии Александера Стубба о вере в победу Украины в противостоянии с Россией.

13 февраля финский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что президент России Владимир Путин якобы "стратегически уже проиграл" в конфликте на Украине. Как сказал Стубб, российский лидер "хотел сделать Украину частью РФ", но вместо этого она стала европейской страной. Москва за последние годы смогла взять под контроль "лишь малую часть украинской территории", отметил глава государства. Президент Финляндии призвал Украину и дальше придерживаться выбранной линии, чтобы "в конце концов одержать победу".