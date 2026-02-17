Возвращение помощника президента РФ Владимира Мединского на пост главы российской делегации на переговорах в Женеве свидетельствует о решимости Москвы сместить акцент с военных вопросов на фундаментальные политические требования. Как сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle, участие этого переговорщика подтверждает, что Кремль не намерен идти на уступки ни администрации Дональда Трампа, ни европейским лидерам.

Основная задача российского представителя — продемонстрировать неизменность позиции по ключевым пунктам безопасности.

«Москва намерена сделать упор на политических темах», — отмечает автор публикации, добавляя, что Мединский выступает в качестве главного эксперта по устранению «коренных причин» конфликта. В статье подчеркивается, что от историка за столом переговоров ждут продвижения концепции «Русского мира» и признания за Россией её сферы интересов. «В его долгий список пожеланий входят сдача территории, нейтралитет и демилитаризация», — констатирует западное издание, характеризуя Мединского как «верного оруженосца» российского лидера.

Смена главы делегации произошла непосредственно перед новым раундом консультаций с участием представителей Украины и США в Швейцарии. Аналитики британской газеты The Guardian ранее указывали, что присутствие Мединского — это сигнал внешнему миру о том, что Россия «не уступила ни американским, ни европейским требованиям».

Предыдущий этап обсуждений проходил в начале февраля 2026 года в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) генерал-полковник Игорь Костюков. В Женеве он также будет участвовать в переговорах.

