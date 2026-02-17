Доступ к Атлантике и «дипломатия канонерок»: главные заявления Патрушева сегодня

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев предупредил, что Запад может попытаться заблокировать российским судам доступ к Атлантике, нанеся удар по внешней торговле, если не дать «решительный отпор». Главное из его заявлений в интервью «Аргументам и фактам», в материале «Рамблера».

В начале января американские военные захватили в Атлантическом океане нефтяной танкер Marinera, шедший под российским флагом. В США отнесли танкер к «судам, находящимся под санкциями и угрожающим безопасности и стабильности Западного полушария».

ВМС Франции 22 января задержали в Средиземном море следовавший из Мурманска танкер Grinch. 3 февраля контейнеровоз Baltic Spirit был задержан эстонскими военными и силовиками по подозрению в провозе контрабанды и отбуксирован в порт Мууга. А министр обороны Великобритании Джон Хили заявил о том, что Лондон рассматривает военные методы борьбы с так называемым «теневым флотом» России.

Блокировка доступа к Атлантике

Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев отметил, что есть данные о том, что нападения на российские суда и грузы станут учащаться.

«Если мы не дадим им жесткий отпор, то скоро англичане, французы и даже прибалты обнаглеют до такой степени, что попытаются наглухо заблокировать нашей стране доступ к морям как минимум в Атлантическом бассейне», - заметил он.

При этом он обратил внимание на то, что любые попытки морской блокады России абсолютно нелегальны, а используемое Западом определение «теневой флот», «которым представители ЕС размахивают на каждом углу», является юридической фикцией.

«Если мирным путем урегулировать эту ситуацию не получится, то блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот. Не будем забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов. Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда», - констатировал он.

Программа кораблестроения ВМФ

По мнению председателя Морской коллегии Николая Патрушева, для защиты российских торговых судов требуется намного больше кораблей, «готовых охладить пыл западных корсаров», чем сейчас есть у Военно-Морского флота.

Однако соответствующие уточнения уже закладываются в программу кораблестроения ВМФ до 2050 года.

«Будут внедрены десятки новейших технологий, которые полностью изменят облик войны на море. В этой ситуации нам нужно сделать ставку на создание высокотехнологичного флота. Именно поэтому один из приоритетов, которые мы закладываем в упомянутые документы, - это технологическое лидерство», - подчеркнул он.

Дипломатия «канонерок»

События в Венесуэле и вокруг Ирана говорят о возвращении «дипломатии канонерок», и море вновь становится плацдармом для военных агрессий, констатировал помощник президента России.

«Возвращается старая практика «дипломатии канонерок» (…)Запад господствовал на морях долго, вплоть до начала нынешнего столетия, но сейчас его гегемония во многом осталась в прошлом», - уверен Патрушев.

Напомним, что 3 января лидер Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены американским спецназом в их резиденции в Каракасе и привезены в США, где предстали перед судом. После этого Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании, а военные США начали задерживать танкеры с нефтью в Карибском море.

Президент США Дональд Трамп также пригрозил военным вмешательством и Ирану. В регион были направлены американские военные корабли. В частности, центральное командование ВС США подтвердило прибытие авианосца Abraham Lincoln в свою зону ответственности в Индийском океане.

Морское измерение БРИКС

Сейчас ключевой задачей является построение в Мировом океане многополярного миропорядка и ведется соответствующая работа. Задействован и потенциал БРИКС, которому «пора придать полноценное стратегическое морское измерение», подчеркнул Николай Патрушев.

Он напомнил, что в январе прошли первые военно-морские учения объединения «Воля к миру - 2026», в которых приняли участие Россия, Китай, Иран, ОАЭ и ЮАР.

«Флоты отработали взаимодействие по защите торговых путей, которые в настоящее время становятся все более уязвимы, в том числе перед лицом западного пиратства», - подчеркнул он.

Напомним, что с начала 2023 года к БРИКС, в которой изначально состояли Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ. А 6 января 2025 года было объявлено, что полноправным участником БРИКС стала Индонезия. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.