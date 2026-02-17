В Совфеде отреагировали на планы Варшавы потребовать от Москвы репарации

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин прокомментировал сообщения о планах Варшавы потребовать от Москвы репарации.

«Это пример политической шизофрении. Именно политическая шизофрения очень опасна для польского народа и польского государства. Это надо всегда повторять. Потому что поляки немножко зарываются в своих эгоцентричных политических амбициях», — заявил он в беседе с Lenta.ru.

По его словам, в настоящее время в Польше враждебность по отношению к России возведена в ранг национальной идеи.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что речь идёт об очередной попытке русофобского пиара.

«Вторая мировая война принесла колоссальные разрушения. Что они хотят сказать, что мы вкладывали деньги в развитие Польши, в этом вина? Или мы мало вкладывали? Тут можно, к огромному сожалению, говорить о глупостях», — отметил депутат.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на планы Варшавы потребовать от Москвы репарации, предложив польской стороне вместо денег ознакомиться с классическим произведением русского искусства.