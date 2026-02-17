В МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории РФ усилились на фоне переговоров по Украине в Женеве.

"В то время когда делегации трех стран направлялись в Женеву на переговоры, ВСУ отправили полторы сотни БпЛА для нанесения ударов по гражданским объектам, главным образом, в южных регионах России", - поделился Мирошник.

Он добавил, что одному из самых массированных ударов за последний месяц подвергся Севастополь. Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над городом 24 украинских беспилотника. В результате атаки ранения получил девятилетний мальчик.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.