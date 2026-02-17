Любые попытки организовать морскую блокаду России, предпринимаемые недружественными западными странами, нелегальны и получат жесткий отпор. Об этом предупредил во вторник, 17 февраля, помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Как заявил Патрушев в интервью aif.ru, понятие "теневой флот", которым представители Евросоюза "размахивают на каждом углу", является юридической фикцией. В действительности европейцы осознанно воплощают сценарий военной эскалации.

Однако, предупредил помощник президента России, если мирным путем урегулировать эту ситуацию удастся, пресловутую морскую блокаду будет прорывать и ликвидировать Военно-морской флот нашего государства. На основных морских направлениях, в том числе в удаленных от России регионах, на постоянной основе должны находиться внушительные силы, готовые "охладить пыл западных корсаров".

Патрушев призвал не забывать, что под европейскими флагами по морям ходит множество судов: "Нам тоже может стать интересно, что они перевозят и куда".

Ранее российские власти обратили внимание мировой общественности на то, что киевский режим санкционирует нападения на коммерческие суда в Черном море. Президент России Владимир Путин предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря".

Европейские власти действуют иными методами. Под видом выполнения требований международного морского права они задерживают танкеры с нефтью, называю эти суда частью "теневого флота" России. Комментируя один из таких случаев, Владимир Путин подчеркивал, что для Европы в условиях тяжелой внутриполитической ситуации это попытка "перенести напряжение на внешний контур" и спровоцировать Москву на агрессивные действия.